Захарова поддержала идею Аксенова отказаться от термина «новые регионы»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала идею главы Крыма Сергея Аксенова о том, что следует отказаться от термина «новые регионы» в контексте Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Аксенов считает, что четыре субъекта, которые вошли в состав России в сентябре 2022 года, следует называть историческими российскими землями. «Именно!» — написала Захарова, комментируя заявление главы Крыма.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров поддержал идею Аксенова. «Я согласен абсолютно. (...) Это наша земля, российская. Она всегда была наша. Только благодаря волюнтаристским решениям сначала большевиков, потом Хрущева, когда Крым подарили Украине, которая никогда не владела этими землями», — заявил он.