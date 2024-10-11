Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:27, 11 октября 2024Наука и техника

Завершены испытания российского «Калужанина»

«МПК-Сталь»: завершены испытания российского беспилотного вездехода «Калужанин»

Фото: ООО «МПК-Сталь»

Испытания российского беспилотного вездехода «Калужанин» завершены. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор компании «МПК-Сталь» Дмитрий Карасев.

По его словам, испытания прошли успешно и начался серийный выпуск машины. Руководитель добавил, что вездеход управляется дистанционно с пульта. «Надежность и ремонтопригодность вездехода обеспечены ее конструкцией, состоящей на 80 процентов из деталей серийно выпускаемого автомобиля УАЗ», — сказал Карасев.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

В сентябре Telegram-канал «Военный осведомитель» заметил, что российские бойцы в зоне проведения спецоперации создали легкую реактивную систему залпового огня на шасси пикапа УАЗ.

В июне концерн «Калашников» сообщил, что предприятие «НИИ стали» совместно с компанией «Металл Инвест» отправило в зону проведения специальной военной операции внедорожник УАЗ с противоосколочной защитой и антидроновым решетчатым экраном.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Ингушетии сочли провокацией призыв брить чеченцев за слова Кадырова о кровной мести

      Молдавия отказалась от предложения по организации еврореферендума в Приднестровье

      В российском регионе почти вдвое увеличили выплату за участие в СВО

      В офисе Зеленского ответили на вопрос о разрешении бить вглубь России

      В российском городе замглавврача станции по переливанию крови попался на взятке

      Минобороны сообщило подробности о боях в Курской области

      Минобороны отчиталось о перешедших под контроль России населенных пунктах в зоне СВО

      Tesla раскрыла стоимость роботов

      Еврейской семье вернули похищенную нацистами картину Моне

      Полковник назвал следующую возможную крупную цель ВС РФ после Угледара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше