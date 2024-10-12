Два агентства понизили прогнозы кредитных рейтингов Бельгии и Франции

Bloomberg: Moody's и Fitch Ratings понизили прогнозы рейтингов Бельгии и Франции

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз кредитного рейтинга Бельгии до отрицательного, а агентство Fitch Ratings предрек Франции негативный прогноз. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, это произошло на следующий день после того, как кабмин Франции представил свой бюджет на 2025 год, подвергнув критике усилия премьера Мишеля Барнье по борьбе с резким ухудшением государственных финансов.

Ранее рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C». В феврале агентство заявило, что понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с уровня «B» до «CCC». При этом Fitch не стало присваивать рейтингу прогноз.