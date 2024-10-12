Киберспортсмены из украинской команды не пожали руки россиянам на международном турнире

Киберспортсмены из украинской команды не пожали руки россиянам в Рио-де-Жанейро

Игроки украинской киберспортивной команды Natus Vincere не пожали руки россиянам из Virtus.pro после матча на международном турнире по Counter-Strike 2, проходящем в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась победой украинского коллектива со счетом 2:0. Перед встречей литовский игрок Natus Vincere Юстинас Лекавичюс поприветствовал россиян Давида Даниеляна и Петра Болышева, ударившись с ними кулаками. После игры литовец, а также его партнер по команде украинец Игорь Жданов не стали подходить к соперникам.

По итогам матча команда Natus Vincere вышла в полуфинал турнира. Там она встретится с датской командой Heroic.

Перед стартом Олимпиады-2024 в Париже глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам разрешили не приветствовать россиян во время турнира. По его мнению, это было сделано во избежание провокаций против украинских спортсменов.