Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Уфа
Сегодня
12:00 (Мск)
Черноморец
Россия — Мелбет Первая лига|14-й тур
Спартак
Сегодня
14:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
14:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Урал
Сегодня
16:00 (Мск)
Тюмень
Россия — Мелбет Первая лига|14-й тур
Динамо М
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо М
Сегодня
17:00 (Мск)
Сокол
Россия — Мелбет Первая лига|14-й тур
Бостон Брюинз
Сегодня
20:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ — регулярный чемпионат
Испания
Сегодня
21:45 (Мск)
Дания
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 4. 3-й тур
Польша
Сегодня
21:45 (Мск)
Португалия
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 1. 3-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Юта
НХЛ — регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Перенесён
Каролина Харрикейнз
НХЛ — регулярный чемпионат
09:35, 12 октября 2024Спорт

Киберспортсмены из украинской команды не пожали руки россиянам на международном турнире

Киберспортсмены из украинской команды не пожали руки россиянам в Рио-де-Жанейро

Фото: Colin Young-Wolff / Riot Games / Getty Images

Игроки украинской киберспортивной команды Natus Vincere не пожали руки россиянам из Virtus.pro после матча на международном турнире по Counter-Strike 2, проходящем в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась победой украинского коллектива со счетом 2:0. Перед встречей литовский игрок Natus Vincere Юстинас Лекавичюс поприветствовал россиян Давида Даниеляна и Петра Болышева, ударившись с ними кулаками. После игры литовец, а также его партнер по команде украинец Игорь Жданов не стали подходить к соперникам.

По итогам матча команда Natus Vincere вышла в полуфинал турнира. Там она встретится с датской командой Heroic.

Перед стартом Олимпиады-2024 в Париже глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам разрешили не приветствовать россиян во время турнира. По его мнению, это было сделано во избежание провокаций против украинских спортсменов.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Заочно осужденная экс-депутат Штейн покинула Россию через Белоруссию. Некоторое время она находилась в Литве

      В Германии призвали к мирному решению конфликта на Украине

      Киберспортсмены из украинской команды не пожали руки россиянам на международном турнире

      В Японии напомнили США о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

      Раскрыты подробности тренировок экипажей Т-90М «Прорыв» в зоне СВО

      СК организовал проверку массового отравления школьников в российском регионе

      В Словении закрыли единственный европейский филиал МГУ

      Кучеров оформил хет-трик в первом матче нового сезона НХЛ

      В Киеве раскрыли замысел Зеленского против Трампа

      Пушков рассказал о влиянии саммита БРИКС на Запад

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше