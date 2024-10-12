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19:56, 12 октября 2024Мир

Король Карл III высказался об уходе Австралии из-под британской короны

Daily Mail: Карл III высказался об уходе Австралии из-под британской короны

Фото: Jane Barlow / Reuters

Король Карл III заявил, что не будет препятствовать уходу Австралии из-под британской короны и объявлению себя республикой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Король Великобритании высказался о возможной судьбе Австралии перед поездкой на континент, которая должна состояться в середине октября. Перед этим Австралийское республиканское движение обратилось к нему с просьбой о встрече. Представители движения сообщили в письме, что «пришло время встать наравне с другими нациями на международном уровне».

В ответном послании монарх заверил, что «вопрос о том, станет ли Австралия республикой, остается на усмотрение австралийского общества».

Последний опрос об изменении государственного строя в Австралии, где британский монарх является формальным главой государства, проходил в 1999 году. И тогда 55 процентов австралийцев высказались против выхода из-под короны.

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Ранее стало известно о граничащей с одержимостью любви Карла III к грибам. Король Великобритании Карл III любит собирать грибы и соперничает в этом необычном хобби с женой, королевой Камиллой. Об их досуге стало известно из книги Cooking and the Crown («Готовка и Корона»), которую написал пасынок Карла III.

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      Вера Владзиевская
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