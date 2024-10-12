Названа лучшая тренировка для укрепления мышц и суставов

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшую тренировку для укрепления мышц и суставов. Об этом сообщается в материале Men Today.

Тренер рекомендовала делать отжимания с касанием плеч, с подниманием рук, а также высокие отжимания. Следующим она назвала боковое отжимание на плечо. Для этого нужно лечь на правый бок, правой рукой упереться в пол и поднять туловище. Затем необходимо поднять таз так, чтобы тело образовало одну линию, после чего снова опустить таз на пол.

Следующим упражнением стали накаты на плечи. Для этого нужно встать в упор лежа на локтях, положить предплечья друг на друга, оттолкнуться ногами и подать корпус вперед. Последними стали отжимания-заныривания. Для их выполнения следует встать в упор лежа с высоко поднятым тазом, согнуть локти, прогнуть позвоночник и перейти в упор лежа на прямых руках. После этого необходимо снова прогнуться, выпрямить руки и вернуться в упор лежа с высоко поднятым тазом.

Ранее фитнес-тренер Юлия Братенкова перечислила ошибки при выполнении полуприседаний. Она заявила, что многие слишком широко или слишком узко ставят ноги, а также слишком сильно округляют спину.