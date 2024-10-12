В ФКС России оценили отказ игроков украинской команды от рукопожатий с россиянами

Смит связал отказ игроков украинской команды жать руки россиянами с русофобией

Глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит оценил отказ игроков украинской команды Natus Vincere о рукопожатий с россиянами из Virtus.pro. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Функционер назвал произошедшее проявлением русофобии. «Федерация компьютерного спорта России придерживается принципа спорта вне политики. Мы всегда рады видеть любые иностранные команды и любых киберспортсменов на соревнованиях, которые проводятся в России под эгидой федерации», — добавил Смит.

Об инциденте стало известно ранее 12 октября. После игры литовец Юстинас Лекавичюс, а также его партнер по команде украинец Игорь Жданов не стали подходить к соперникам из России.

Natus Vincere и Virtus.pro встретились на международном турнире в Рио-де-Жанейро. Украинская команда одержала победу со счетом 2:0.