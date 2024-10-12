Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Уфа
0:3
Завершен
Черноморец
Россия — Мелбет Первая лига|14-й тур
Спартак
3:0
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
4:2
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Урал
1:0
Завершен
Тюмень
Россия — Мелбет Первая лига|14-й тур
Динамо М
4:2
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо М
5:0
Завершен
Сокол
Россия — Мелбет Первая лига|14-й тур
Бостон Брюинз
1:1
3-й период
live
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ — регулярный чемпионат
Испания
0:0
1-й тайм
live
Дания
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 4. 3-й тур
Польша
0:0
1-й тайм
live
Португалия
Лига наций УЕФА|Лига А. Группа 1. 3-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ — регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Юта
НХЛ — регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Перенесён
Каролина Харрикейнз
НХЛ — регулярный чемпионат
21:44, 12 октября 2024Спорт

В Госдуме оценили отказ украинских киберспортсменов от рукопожатий с россиянами

Депутат Свищев: Natus Vincere отказались жать руки россиянам из-за страха

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил отказ игроков украинской киберспортивной команды Natus Vincere о рукопожатий с россиянами из Virtus.pro. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Свищев заявил, что причиной решения украинцев стал страх перед местными политиками. «Ни для кого не секрет, что спортсменам, которые участвуют в матчах против россиян, четко указано, чтобы они не пожимали руки и не фотографировались с соперниками из России», — подчеркнул он.

Об инциденте стало известно ранее 12 октября. После игры литовец Юстинас Лекавичюс, а также его партнер по команде украинец Игорь Жданов не стали подходить к соперникам из России.

Natus Vincere и Virtus.pro встретились на международном турнире в Рио-де-Жанейро. Украинская команда одержала победу со счетом 2:0.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Экс-депутат Рады заявил об убийстве вывесившей флаг России в Одессе женщины. На Украине сказали, что у нее был приступ

      МИД Испании показал кадры из парка Горького в Москве

      Медик ВСУ рассказала об отправке на фронт недолеченных солдат на костылях

      В Госдуме оценили отказ украинских киберспортсменов от рукопожатий с россиянами

      Кадыров опубликовал видео построения «Ахмата» с участием сына Адама

      Симоньян назвала скончавшегося бывшего первого министра Шотландии «по-русски душевным»

      В ФРГ запретили военным участвовать в мероприятиях с россиянами

      «ВкусВилл» опроверг массовое отравление зефиром

      Глава Североморска подал в отставку

      В Крыму предупредили жителей о звонках мошенников с фейками о мобилизации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше