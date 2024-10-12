В Госдуме оценили отказ украинских киберспортсменов от рукопожатий с россиянами

Депутат Свищев: Natus Vincere отказались жать руки россиянам из-за страха

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил отказ игроков украинской киберспортивной команды Natus Vincere о рукопожатий с россиянами из Virtus.pro. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Свищев заявил, что причиной решения украинцев стал страх перед местными политиками. «Ни для кого не секрет, что спортсменам, которые участвуют в матчах против россиян, четко указано, чтобы они не пожимали руки и не фотографировались с соперниками из России», — подчеркнул он.

Об инциденте стало известно ранее 12 октября. После игры литовец Юстинас Лекавичюс, а также его партнер по команде украинец Игорь Жданов не стали подходить к соперникам из России.

Natus Vincere и Virtus.pro встретились на международном турнире в Рио-де-Жанейро. Украинская команда одержала победу со счетом 2:0.