ВСУ применили в боях под Покровском «дроны-драконы». Они выбрасывают на противника расплавленный металл

NYT: ВСУ используют БПЛА, выбрасывающие раскаленный металл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в боях под Покровском в Донецкой народной республике (ДНР) «дроны-драконы», которые способны выбрасывать на противника расплавленный металл. Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на командира роты ударных дронов 68-й отдельной егерской бригады Вячеслава.

В США заявили, что пламя уничтожает укрытие российских военных

Собеседник издания рассказал, что ВСУ усовершенствовали дроны, прикрепив к ним термитные заряды. Таким образом, было создано оружие, способное выбрасывать расплавленный металл, он горит при температуре 2427 градусов. Пламя, как пишет NYT, уничтожает растительность, которую российские войска используют в качестве укрытия.

«Это сработало довольно хорошо», — рассказал капитан и, по информации издания, продемонстрировал видео, на котором запечатлено применение усовершенствованных дронов в боях под Покровском.

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что Украина будет широко применять модернизированные дроны. При этом специалист отметил, что средства борьбы с такими БПЛА есть.

Правозащитники выступают против использованиях термита в боях

Впервые о применении «дронов-драконов» ВСУ стало известно в сентябре. Телекомпания CNN сообщила, что смесь, которой начинены дроны, была разработана в конце XIX века в Германии. Позднее состав использовался страной в Первую и Вторую мировые войны — им были начинены немецкие зажигательные бомбы.

Использование термита не запрещено международным правом, но применение такого зажигательного оружия в гражданских районах запрещено принятой ООН Конвенцией о «негуманном» оружии. Несмотря на это, правозащитники Human Rights Watch выступают против его применения в условиях боевых действи. По их данным, зажигательное оружие содержит различные химические соединения, такие как напалм или термит, которые воспламеняются и причиняют значительные человеческие страдания во время атаки и в последующие недели, месяцы и даже годы.