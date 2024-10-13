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11:37, 13 октября 2024Спорт

Макгрегор анонсировал бой в UFC

Макгрегор заявил, что в феврале подерется в UFC против Хукера

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор анонсировал следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Его слова приводит Bloody Elbow.

«Первое февраля, Саудовская Аравия, Дэн Хукер», — заявил Макгрегор.

Летом 2024-го Макгрегор должен был драться против Майкла Чендлера в рамках турнира UFC 303. Однако ирландец снялся с поединка из-за травмы.

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Он получил перелом ноги и после этого не принимал участия в поединках.

36-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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      Дарья Коршунова
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