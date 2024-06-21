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20:08, 21 июня 2024Спорт

Макгрегор раскрыл причину отмены боя с Чендлером

Конор Макгрегор заявил, что получил травму пальца ноги на тренировке
Конор Макгрегор

Конор Макгрегор. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор раскрыл причину отмены боя с американцем Майклом Чендлером. Об этом Макгрегор написал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мы были чертовски готовы к этому бою, но допустили потерю концентрации. Я участвовал в тренировке без полного защитного снаряжения и ударил пальцем ноги о локоть, сломав палец», — рассказал Макгрегор.

Ирландец добавил, что хочет новый Bugatti, но не может оправдать его покупку, так как не зарабатывает на боях. В последний раз Макгрегор выходил в октагон летом 2021 года, когда уступил американцу Дастину Порье техническим нокаутом после перелома ноги.

Ранее бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что Макгегор находится в рехабе, и именно поэтому его бой с Чендлером не состоялся. «Конор не травмирован. Он находится в центре реабилитации от злоупотребления психоактивными веществами, включая алкоголь», — отметил Соннен.

14 июня стало известно, что запланированный на 30 июня бой между Макгрегором и Чендлером на UFC 303 официально отменен. Ирландец заявил, что решение о снятии было принято после консультации с врачами, UFC и командой.

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      Илья Костин
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