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12:08, 13 октября 2024Спорт

Российская теннисистка выиграла турнир WTA в Ухане в парном разряде

Хромачева и Данилина стали чемпионками турнира WTA-1000 в Ухане в парном разряде
Ирина Хромачева (слева) и Анна Данилина

Ирина Хромачева (слева) и Анна Данилина . Фото: Florence Lo / Reuters

Российская теннисистка Ирина Хромачева и представительница Казахстана Анна Данилина стали чемпионками турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче они обыграли американский дуэт Джессики Пегулы и Айши Мухаммад. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (8:6). Спортсменки провели на корте 1 час 37 минут.

Призовой фонд турнира превышает 3,2 миллиона долларов.

Для 29-летней Хромачевой этот трофей стал восьмым в парном разряде. 29-летняя Данилина завоевала девятый титул.

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      Дарья Коршунова
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