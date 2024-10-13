Российская теннисистка выиграла турнир WTA в Ухане в парном разряде

Хромачева и Данилина стали чемпионками турнира WTA-1000 в Ухане в парном разряде

Российская теннисистка Ирина Хромачева и представительница Казахстана Анна Данилина стали чемпионками турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче они обыграли американский дуэт Джессики Пегулы и Айши Мухаммад. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (8:6). Спортсменки провели на корте 1 час 37 минут.

Призовой фонд турнира превышает 3,2 миллиона долларов.

Для 29-летней Хромачевой этот трофей стал восьмым в парном разряде. 29-летняя Данилина завоевала девятый титул.