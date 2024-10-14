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14:45, 14 октября 2024Силовые структуры

Арестованная по делу о фейках про Российскую армию педиатр заявила о невиновности

Адвокат: арестованная по делу о фейках педиатр Буянова не признала свою вину

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Педиатр Надежда Буянова, арестованная Мосгорсудом за распространение фейков про Российскую армию, не признала себя виновной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Оскара Черджиева.

По данным агентства, врач во время приема в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, принимавшем участие в специальной военной операции. Как утверждает сторона защиты, разговор был приватным, а представленная в суде видеозапись показывает, что маленький пациент вышел из кабинета.

Сейчас женщина проходит обвиняемой по статье 207.3 («Публичное распространение с использованием служебного положения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК РФ.

Ранее сообщалось, что она пыталась скрыться от следствия за границей.

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      Артем Соколов
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