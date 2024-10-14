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14:40, 14 октября 2024Спорт

Футболист сборной России сравнил Карпина с Черчесовым

Андрей Мостовой заявил, что Карпин жестче Черчесова в бытовых моментах

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Мостовой сравнил главного тренера национальной команды Валерия Карпина с бывшим наставником сборной Станиславом Черчесовым. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению футболиста, Карпин более жесткий в бытовых моментах. «Не в тренировочном процессе, а в том, как к себе нужно относиться. А на поле примерно одинаковы — вся команда должна работать», — заявил Мостовой.

Он также назвал обоих тренеров очень харизматичными. «Они оба уверены в себе, в том, что они делают», — отметил Мостовой.

26-летний полузащитник дебютировал в сборной России в октябре 2020 года, на его счету два гола в 14 матчах. Карпин сменил Черчесова в национальной команде летом 2021 года.

Алексей Гусев
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