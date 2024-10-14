Известная фигуристка рассказала о своей бане за 2 миллиона рублей

Фигуристка Анастасия Гребенкина потратила на баню более 2 миллионов рублей

Известная российская фигуристка Анастасия Гребенкина построила на своем загородном участке баню стоимостью более двух миллионов рублей. Об этом она рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись».

По словам спортсменки, высокая стоимость постройки обусловлена в том числе тем, что она находится на склоне. Гребенкина выбрала именно это место, чтобы иметь возможность любоваться природой. Баня оборудована панорамными окнами, собственной кухней и верандой.

Фигуристка отметила, что строительство бани не заняло много времени. Она призналась, что контролировала строителей. «Я такая максималистка, мне надо прямо вот сейчас», — объяснила Гребенкина.

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