Мать задержанной в Одессе женщины с флагом России прокомментировала ситуацию

Мать задержанной в Одессе с флагом России: на Украине многие думают, как она

На Украине многие думают, как задержанная Елена Ческова, которая вышла с российским флагом к снятому монументу Екатерине II в Одессе. Об этом в беседе с RT рассказала ее мать.

По ее словам, Елена не скончалась в СИЗО, как утверждалось в ряде Telegram-каналов, она жива и на текущий момент находится под домашним арестом. При этом на свое задержание дочь, по словам матери, ответила, что свое мнение не меняет и будет поддерживать РФ. Также Ческова, как уточнила ее мать, отметила, что на Украине многие думают, как она, но боятся открыто выражать свою позицию.

8 октября женщина попыталась вывесить российский флаг на Европейской площади Одессы, где ранее стоял памятник Екатерине II. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Отмечалось, что задержанной грозит до трех лет лишения свободы. Позже появилась информация, что в Одессе разместили патруль на площади после акции с флагом России.

12 октября экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что на Украине убили женщину, вышедшую с флагом России к памятнику в Одессе.

В свою очередь, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила пытавшуюся вывесить флаг России в Одессе женщину с Зоей Космодемьянской.

