Песков прокомментировал запуск Starship

Песков: Россия с интересом наблюдает за космической программой США

Российские специалисты с интересом наблюдают за космической программой США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы с большим интересом наблюдаем за тем, как развивается космическая программа Соединенных Штатов. Отслеживаем все новости на этот счет», — сказал он, комментируя успешное завершение испытательного запуска ракеты Super Heavy c космическим кораблем Starship компании SpaceX.

Он также подчеркнул, что космос остается единственной сферой, где сохранилось взаимодействие Москвы и Вашингтона.

В сентябре основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что компания в течение двух лет планирует отправить на Марс пять беспилотных транспортных кораблей системы Starship. Он предположил, что успешная посадка кораблей сделает возможной пилотируемую миссию на планету уже через четыре года.

В том же месяце стало известно, что у НАСА есть план на случай ухода России с Международной космической станции.