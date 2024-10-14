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15:50, 14 октября 2024Наука и техника

Песков прокомментировал запуск Starship

Песков: Россия с интересом наблюдает за космической программой США

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Российские специалисты с интересом наблюдают за космической программой США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы с большим интересом наблюдаем за тем, как развивается космическая программа Соединенных Штатов. Отслеживаем все новости на этот счет», — сказал он, комментируя успешное завершение испытательного запуска ракеты Super Heavy c космическим кораблем Starship компании SpaceX.

Он также подчеркнул, что космос остается единственной сферой, где сохранилось взаимодействие Москвы и Вашингтона.

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В сентябре основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что компания в течение двух лет планирует отправить на Марс пять беспилотных транспортных кораблей системы Starship. Он предположил, что успешная посадка кораблей сделает возможной пилотируемую миссию на планету уже через четыре года.

В том же месяце стало известно, что у НАСА есть план на случай ухода России с Международной космической станции.

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      Даниил Иринин
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