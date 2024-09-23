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18:41, 23 сентября 2024Наука и техника

В США рассказали о плане в случае ухода России с МКС

ArsTechnica: у НАСА есть план на случай ухода России с МКС

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

У НАСА есть план на случай ухода России с Международной космической станции (МКС). Об этом рассказывает американское издание ArsTechnica.

По словам заместителя главы НАСА по космическим операциям Кена Бауэрсокса, все зависит от того, решит ли российская сторона уйти с МКС в 2028 году или нет. В случае, если Россия решит уйти, возможны три варианта развития событий. В первом случае госкорпорация «Роскосмос» может просто оставить российский сегмент станции. Во втором — обеспечивать его минимальную поддержку. Третий случай — отсоединение российского сегмента от американского — руководитель считает наименее вероятным.

«Наша главная цель — избежать любого разрыва [по времени] между МКС и платформой, которая появится позже [на ее смену]», — сказал Бауэрсокс.

В июле 2022-го глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным утверждал, что Россия после 2024 года выйдет из проекта МКС.

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      Иван Потапов
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