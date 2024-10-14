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10:05, 14 октября 2024Наука и техника

Россия и Китай провели совместные стрельбы в Тихом океане

ТОФ: корабли России и Китая провели совместные стрельбы в Тихом океане
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба МО РФ / РИА Новости

Корабли России и Китая в рамках совместных учений по противовоздушной обороне (ПВО) провели стрельбы в северо-западной части Тихого океана. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщает ТАСС.

«Совместный российско-китайский отряд кораблей в настоящее время проводит патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении.

В рамках совместного мероприятия отряд кораблей выявил субмарину противника, после чего по ней были применены реактивно-бомбометные установки РБУ-6000. Затем Россия и Китай отработали отражение воздушного нападения условного противника, по которому был применен корабельный зенитный ракетный комплекс «Кинжал».

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Ранее агентство со ссылкой на ТОФ сообщило, что военные корабли России и Китая начали совместное патрулирование в водах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В сентябре ТАСС рассказал, что в заливе Петра Великого в Приморском крае стартовала активная часть российско-китайских учений «Тихоокеанский патруль — 2024».

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      Иван Потапов
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