Самая красивая девушка России рассказала о двойной жизни

«Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева назвала забавной свою новую жизнь

Обладательница титула «Мисс Россия — 2024» назвала перемены, произошедшие в ее рутине после победы в конкурсе, забавными. О них она подробнее рассказала в своем Telegram-канале.

Валентина Алексеева, признанная самой красивой девушкой страны, предложила подписчикам позадавать ей вопросы. Один из них спросил у девушки, ощущает ли она себя звездой. «Нет. Но теперь я живу двойную жизнь, и это интересный опыт», — ответила она.

Девушка рассказала, как недавно варила борщ — «как положено: с гулькой на голове, в пижаме, в фартучке» — и неожиданно получила приглашение на радио. За несколько часов Алексеева сделала макияж и прическу, надела платье и каблуки и приехала в студию. «Внутри меня ничего не поменялось, я сама даже не осознала, что произошло», — подчеркнула она.

Новая «Мисс Россия» — 18-летняя представительница республики Чувашия. Она учится на первом курсе лечебного факультета, занимается балетом, ходит в спортзал и на йогу и участвует в фотосессиях. После победы Алексеева поблагодарила родителей за поддержку и сказала, что теперь ее главная задача — достойно представить страну на конкурсе «Мисс Вселенная».

Ранее Валентина Алексеева призналась, что в будущем мечтает стать врачом. Сейчас она планирует стать онкологом, но окончательный выбор специализации ей предстоит сделать после третьего курса.