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18:16, 14 октября 2024Экономика

Синоптик оценила вероятность новых снегопадов в Москве до конца месяца

Синоптик Позднякова: снега в Москве до конца октября не будет

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Осадков в виде обычного снега до конца октября в Москве и Московской области не будет. Вероятность новых снегопадов оценила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Известиями».

По словам синоптика, в начале этой недели температура будет ниже климатической нормы примерно на 1,5–2 градуса. «Не исключено, что уже в середине недели, когда погода будет облачной с прояснениями, атмосферное давление подрастет. Поэтому мы ожидаем, что в среду и четверг в ночное время температура местами может понизиться до слабоотрицательных значений, хотя дневная останется положительной — в пределах плюс двух-семи градусов по региону и плюс пяти-семи — в Москве», — поделилась информацией Позднякова. К концу недели, отметила специалист, столбики термометров в дневное и ночное время покажут положительные значения — так, в субботу ночью ожидается от одного до шести градусов тепла, а днем — 7-12 градусов.

Синоптик предполагает, что почти до конца октября под влиянием области повышенного атмосферного давления температура в столичном регионе будет превышать климатическую норму. Что касается дождя и снега, то они пройдут в Москве и Подмосковье лишь в начале этой недели, после чего существенных осадков, в особенности снегопадов, до конца месяца не прогнозируется, заключила она.

Ранее в понедельник в Москве выпал первый снег. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд призвал жителей столицы быть осторожными, так как на некоторых участках дороги может образоваться гололедица.

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      Полина Кислицына
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