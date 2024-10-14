Москву накрыло снегом

Снег накрыл Москву и попал на видео

Первый снег накрыл столицу, образовав небольшой покров. Кадрами очевидцев поделился Telegram-канал «Москвач».

На опубликованных кадрах видно, что снег полностью покрыл припаркованные автомобили и асфальт. «Вот и в Москве снег с дождем, а скорее даже снег», — прокомментировала автор видеоролика.

В понедельник, 14 октября, в Москве и Подмосковье выпал первый в 2024 году снег. Этот день, согласно прогнозам, должен стать самым холодным на неделе. Температура окажется на два градуса Цельсия ниже нормы и максимально поднимется до плюс 3-5 градусов. Вечером ветер может усилиться до 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до минус 2 — плюс 3 градусов Цельсия.