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15:37, 14 октября 2024Экономика

Москву накрыло снегом

Снег накрыл Москву и попал на видео

Первый снег накрыл столицу, образовав небольшой покров. Кадрами очевидцев поделился Telegram-канал «Москвач».

На опубликованных кадрах видно, что снег полностью покрыл припаркованные автомобили и асфальт. «Вот и в Москве снег с дождем, а скорее даже снег», — прокомментировала автор видеоролика.

В понедельник, 14 октября, в Москве и Подмосковье выпал первый в 2024 году снег. Этот день, согласно прогнозам, должен стать самым холодным на неделе. Температура окажется на два градуса Цельсия ниже нормы и максимально поднимется до плюс 3-5 градусов. Вечером ветер может усилиться до 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до минус 2 — плюс 3 градусов Цельсия.

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      Мария Черкасова
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