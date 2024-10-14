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11:12, 14 октября 2024Россия

Стало известно об освобождении населенного пункта в Курской области

Военкор Котенок: ВСУ полностью выбиты из поселка Новый Путь в Курской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью выбиты из населенного пункта Новый Путь в Курской области. Об этом стало известно из публикации военкора Юрия Котенка в Telegram.

По сообщению журналиста, российские военные зачистили большую часть плацдарма, сформированного ВСУ в этом районе. При этом, судя по карте, опубликованной военкором, небольшая часть российской территории южнее населенного пункта Веселое и севернее от границы по-прежнему находится под контролем украинских войск.

Официальных сообщений об освобождении поселка Новый Путь от Министерства обороны России не поступало.

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Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более двух месяцев. 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе, а вечером 10 октября сообщалось, что российские войска начали вторую фазу активных боевых действий.

19 октября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов объявил об освобождении 19 населенных пунктов в Курской области. Сколько поселков остается под контролем ВСУ, Алаудинов не уточнил.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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