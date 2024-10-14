В Нидерландах рассказали о планах закупить 46 танков Leopard 2

Минобороны: Нидерланды закупят 46 танков Leopard 2

Нидерланды закупят 46 танков Leopard 2. Первую партию страна получит в 2027 году, проинформировали в Минобороны королевства.

«Минобороны Нидерландов приобретет 46 боевых танков Leopard 2. Нидерланды присоединяются для этого к инициативе правительства Германии», — сказано в заявлении ведомства.

Также уточняется, что первые танки Нидерланды получат в 2027 году, остальные — в 2030 году.

6 октября министр обороны королевства Рубен Брекелманс заявил, что сумма военной помощи Украине от Нидерландов увеличилась почти на 700 миллионов евро и составила примерно 3,76 миллиарда евро. При этом основная часть из 700 миллионов евро пришлась на запасные части и боеприпасы для артиллерийских установок PzH2000, ЗРК Patriot и истребителей F-16.

Ранее стало известно, что Нидерланды планируют выделить около 400 миллионов евро на разработку беспилотных летательных аппаратов для Украины. Также в начале октября Нидерланды официально подтвердили поставку первых истребителей F-16 Украине.