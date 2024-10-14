Валуев оценил демонстрацию Вучичем российского флага

Валуев после показа Вучичем флага РФ ожидает более частых товарищеских матчей

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев оценил демонстрацию президентом Сербии Александром Вучичем российского флага на матче Лиги наций УЕФА. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению экс-боксера, при такой поддержке можно ожидать более частых товарищеских матчей между футбольными сборными стран. «При том что их и так никто не ограничивает», — заявил Валуев.

Вучич продемонстрировал российский флаг 12 октября на матче между сборными Сербии и Швейцарии. Сербский лидер развернул шарф, который был поделен на две половины. На одной был изображен флаг Сербии, а на второй — российский триколор.

Сборные России и Сербии провели последний товарищеский матч в марте этого года. Игра закончилась победой команды Валерия Карпина со счетом 4:0.