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16:08, 14 октября 2024Спорт

Валуев оценил демонстрацию Вучичем российского флага

Валуев после показа Вучичем флага РФ ожидает более частых товарищеских матчей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев оценил демонстрацию президентом Сербии Александром Вучичем российского флага на матче Лиги наций УЕФА. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению экс-боксера, при такой поддержке можно ожидать более частых товарищеских матчей между футбольными сборными стран. «При том что их и так никто не ограничивает», — заявил Валуев.

Вучич продемонстрировал российский флаг 12 октября на матче между сборными Сербии и Швейцарии. Сербский лидер развернул шарф, который был поделен на две половины. На одной был изображен флаг Сербии, а на второй — российский триколор.

Сборные России и Сербии провели последний товарищеский матч в марте этого года. Игра закончилась победой команды Валерия Карпина со счетом 4:0.

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      Алексей Гусев
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