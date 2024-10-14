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04:31, 14 октября 2024Наука и техника

Объяснено отсутствие Windows 12

XDA: Microsoft не выпустила ОС Windows 12, так как поменяла бизнес-модель

Фото: Bobby Yip / Reuters

С осенним обновлением операционная система Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12. Об этом сообщает издание XDA.

Журналисты медиа попытались объяснить, почему Microsoft не стала выпускать Windows 12 вместо Windows 11. По их мнению, в корпорации изменили бизнес-модель и фактически спрятали за крупным обновлением новую операционную систему.

В материале говорится, что раньше Microsoft выпускала новые версии своей ОС каждые три года. В 2006 году компания представила Windows Vista, в 2009 году — Windows 7, в 2012 году — Windows 8, в 2015 году — Windows 10. По мнению специалистов, Windows постепенно превратилась в ОС с платными услугами, поэтому выпускать и продавать отдельную версию системы нет смысла. «Учитывая слухи о возвращении трехлетнего цикла, мы ожидали, что Windows 12 выйдет в 2024 году, так что сроки совпадают идеально», — объяснили отсутствие новой ОС авторы.

Также журналисты XDA отметили, что обновление 24H2 фактически превратило Windows 11 в другую операционную систему: «они могут не отражаться в деталях, которые вы можете видеть, но они фундаментальны». В заключение эксперты заявили, что Microsoft распространяет апдейт бесплатно, но все равно получит прибыль — из-за того, что пользователям ОС придется покупать новые компьютеры и доступ к сервисам.

Корпорация Microsoft выпустила обновление Windows 11 24H2 в начале октября. Журналисты ArsTechnica назвали его крупнейшим апдейтом для Windows за два года.

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      Андрей Ставицкий
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