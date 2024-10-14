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16:31, 14 октября 2024Бывший СССР

Захарова отреагировала на критику Украины в адрес Джареда Лето

Захарова о критике Лето МИД Украины: живут в прошлом, не понимая реальность

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Критика министерством иностранных дел Украины высказывания лидера группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето о желании выступить в России является примером непонимания реальности. Об этом «Ленте.ру» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Живут в прошлом, не понимая, что реальность иная, нежели кокаиновые фантазии их фюрера (имеется в виду президент Украины Владимир Зеленскийприм. «Ленты.ру»)», — высказалась пресс-секретарь МИД.

Захарова отреагировала на осуждение украинским МИД высказывания Лето о готовности выступить в Москве и Санкт-Петербурге. Ведомство посчитало фразу музыканта оскорблением.

Ранее украинские пользователи соцсетей занялись травлей Лето из-за обещания на концерте в Белграде выступить в России. Музыкант рассказал, что скучает по своим слушателям в России и пообещал, что обязательно снова выступит перед ними.

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      Алевтина Запольская
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