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16:27, 15 октября 2024Забота о себе

17-летнюю девушку парализовало из-за противозачаточных таблеток

The Sun: 17-летнюю девушку парализовало после приема противозачаточных таблеток

Фото: Shutterstock / Fotodom

17-летняя Лорен Джин однажды ночью обнаружила, что ее правую часть тела парализовало. Историю девушки рассказало издание The Sun.

Во время отдыха в Испании Джин проснулась ночью и поняла, что не может пошевелить правой половиной тела. Она попыталась встать и упала, на шум прибежали ее родители. Девушка не могла ни двигаться, ни говорить, поэтому родители вызвали врачей.

Джин доставили на вертолете в больницу, где провели экстренную операцию. Во время нее выяснилось, что у девушки образовался тромб, который попал в мозг и вызвал инсульт. Врачи сообщили, что причиной образования тромба стали противозачаточные таблетки. Их девушка принимала с 13 лет, чтобы контролировать обильные менструации.

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Последующее обследование показало, что Джин родилась с отверстием в сердце, через которое тромб прошел и поднялся к мозгу. После инсульта девушке провели операцию и на сердце, а затем она несколько месяцев проходила реабилитацию.

Ранее стала известна история 26-летней Алекс Макгилливрей, которая лечила боль в спине йогой. Однако, как выяснилось позже, боль была симптомом редкого для женщин вида рака.

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      Вера Владзиевская
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