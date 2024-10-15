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14:54, 15 октября 2024Экономика

BMW оценила шансы Европы запретить бензиновые двигатели

Bloomberg: планы ЕС по запрету ДВС стали нереалистичными

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Планы европейских властей по фактическому запрету на продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года перестали быть реалистичными. Об этом заявил генеральный директор BMW AG Оливер Ципсе. Его цитирует Bloomberg.

По его мнению, реализация такого запрета обернулась бы для ЕС «масштабным сокращением» автомобильной промышленности. Ципсе убежден, что континент не готов отказаться от бензиновых и дизельных двигателей.

Отмечается, что сейчас европейский автопром находится под угрозой в связи с переходом на электрические модели. Этот процесс становится вызовом для европейской автомобильной промышленности, которая с трудом справляется с отменой государственных субсидий и усилением конкуренции со стороны китайских производителей электрокаров.

В июне зазвучали прогнозы о торговой войне с Китаем, к которой начал готовиться Евросоюз. Причина — пошлины на электромобили из КНР.

Однако премьер-министр Испании Педро Санчес убежден, что Европейскому союзу следует пересмотреть планы по введению таких пошлин. Он считает, что ЕС не нужна торговая война с Пекином.

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