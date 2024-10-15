Брат бывшего мэра российского города открыл стрельбу по полицейским

Брат бывшего мэра Белово в Кузбассе открыл огонь по полицейским при задержании

В городе Белово Кемеровской области задержаны участники организованной группы по подозрению в мошенничестве при строительстве социального жилья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По информации «Инцидент Кузбасс», среди задержанных оказался брат бывшего мэра Белово Алексея Курносова — Александр Курносов. При задержании он открыл огонь по полицейским. Кроме него задержаны бывший директор МБУ «Управление капитального строительства города Белово», директор МКУ «Отдел капитального строительства администрации Гурьевского муниципального района» и двое директоров коммерческих организаций.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в июле 2015-го и в сентябре 2016 года между муниципальными органами и строительной организацией были заключены муниципальные контракты на приобретение готовых квартир через участие в долевом строительстве домов, расположенных в поселке городского типа Грамотеино города Белово и в городе Салаир, для переселения туда граждан из аварийного жилья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По контрактам строительная компания обязалась построить многоквартирные дома и благоустроить их своими силами. После завершения строительства и ввода домов в эксплуатацию застройщик должен был передать заказчикам квартиры. Но фигуранты решили получить сверхприбыль и заключили повторные муниципальные контракты с двумя коммерческими организациями на выполнение работ по благоустройству. Для этого из бюджета они получили оплату на общую сумму более трех миллионов рублей. Полученными деньгами подозреваемые распорядились по своему усмотрению. Злоумышленники задержаны. По местам их жительства и работ проведены обыски. В результате силовики изъяли интересующую документацию.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд оставил в СИЗО обвиняемого в растратах бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского.