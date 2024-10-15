Минспорт Казахстана: тренер Черчесов допустил оскорбляющие казахский язык фразы

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов попал в новый скандал из-за казахского языка. Об этом сообщает NUR.

По информации источника, на пресс-конференции после матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) одетый в майку ПСЖ журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. В ответ тренер сказал: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

После этого Министерство туризма и спорта Казахстана выступило с критикой в адрес Черчесова за неуважение к стране. В ведомстве заявили, что тренер допустил оскорбляющие казахский язык фразы.

В июне 2024 года Черчесов стал фигурантом скандала, когда грубо ответил журналисту, задавшему ему вопрос на казахском языке. «Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?» — сказал тогда 61-летний специалист.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела четыре безголевых матча, в которых потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.