Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
Сегодня
12:00 (Мск)
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
Сегодня
12:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Уфа
Сегодня
17:00 (Мск)
Шинник
Fonbet Кубок России|1/16 финала
Самара
Сегодня
18:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Сокол
Сегодня
19:30 (Мск)
Урал
Fonbet Кубок России|1/16 финала
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
11:20, 15 октября 2024Спорт

Футболист «Зенита» назвал комфортную для жизни сумму

Вратарь «Зенита» Латышонок заявил, что ему для жизни достаточно 30 тысяч рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вратарь «Зенита» и сборной России Евгений Латышонок назвал комфортную для жизни сумму. Его слова приводит «Советский спорт».

Футболист заявил, что если бы он жил один, то ему было бы достаточно 30 тысяч в месяц или меньше. «Питание — на базе. Когда нет жены, поел там перед тренировкой, взял оттуда же еду на вечер. Вот, в принципе, и все. Могу ничего не тратить. Понятно, что есть коммуналка, отправляю деньги матери и крестной», — поделился игрок.

Латышонок также пожаловался на дорогое съемное жилье в Санкт-Петербурге. «Хотел заехать в квартиру рядом с базой, и там была двухкомнатная за 70 тысяч рублей, но в ней — вообще ничего. Она не просто пустая, а ушатанная, даже паркет разваливается. Ни техники, ни мебели, ни посуды, ни Wi-Fi. 70 тысяч рублей за такое!» — рассказал он.

Ранее защитник московского «Спартака» Никита Чернов заявил, что тратит в месяц 600-700 тысяч рублей. По его словам, большая часть суммы уходит на образование детей, жену и помощь родителям.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне массово отравились зефиром из популярных супермаркетов. Завод-изготовитель обвинил людей в переедании

      51-летняя Хайди Клум и ее 20-летняя дочь снялись в нижнем белье для рекламы

      Премиальный китайский автобренд раскрыл все новинки для России

      Билан отказался от фита с Леди Гагой

      Подсчитано количество подрабатывающих россиян

      Футболист «Зенита» назвал комфортную для жизни сумму

      Российские ударные вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области

      Покинувший Россию известный комик раскрыл доходы за всю карьеру

      Жителей столицы российского региона захотели лишить права выбирать мэра

      Стало известно о смерти позировавшего у «Пятерочки» в Курской области бойца ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше