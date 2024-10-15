Гол и две передачи Малкина принесли «Питтсбургу» победу в матче НХЛ

Гол и две передачи Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Монреалем» в НХЛ

«Питтсбург Пингвинс» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Монреале и завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей. В том числе, заброшенной шайбой отметился российский нападающий Евгений Малкин. Также он записал на свой счет две результативные передачи, что принесло ему звание первой звезды матча.

«Питтсбург» с четырьмя очками идет на третьей строчке Столичного дивизиона Восточной конференции. «Монреаль» имеет такие же показатели в Атлантическом дивизионе.

38-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой российский хоккеист стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Ранее он первым из россиян достиг отметки в 800 ассиситов.