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09:19, 15 октября 2024Спорт

Гол и две передачи Малкина принесли «Питтсбургу» победу в матче НХЛ

Гол и две передачи Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Монреалем» в НХЛ

Фото: Barry Reeger / Imagn Images / Reuters

«Питтсбург Пингвинс» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Монреале и завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей. В том числе, заброшенной шайбой отметился российский нападающий Евгений Малкин. Также он записал на свой счет две результативные передачи, что принесло ему звание первой звезды матча.

«Питтсбург» с четырьмя очками идет на третьей строчке Столичного дивизиона Восточной конференции. «Монреаль» имеет такие же показатели в Атлантическом дивизионе.

38-летний Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. Вместе с командой российский хоккеист стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Ранее он первым из россиян достиг отметки в 800 ассиситов.

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      Дарья Коршунова
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