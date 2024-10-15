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19:12, 15 октября 2024Спорт

Испанская команда отказалась от российского футболиста из-за украинцев

Испанская «Жирона» отказалась от футболиста Тюкавина из-за украинцев в составе
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы российского нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал об отказе испанской «Жироны» от футболиста из-за украинцев в составе. Его слова приводит Sports.ru.

Сафонов заявил, что из-за игравших на тот момент в команде Артема Довбика и Виктора Цыганкова руководство решило не подписывать контракт с Тюкавиным. «"Жирона" побоялась подписать Костю. Интересоваться — не значит купить», — подчеркнул он.

Тюкавин перешел в «Динамо» в 2020 году. Его контракт действует до 2028 года. В текущем сезоне форвард провел за москвичей 11 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее футболисты украинского клуба «Кривбасс» отказались приветствовать судей в матче четвертого отборочного раунда Лиги конференций против «Бетиса». Встречу обслуживала бригада во главе с турком Ардой Кардешлером. Перед стартовым свистком игроки украинского клуба не стали пожимать руки судьям, так как главный арбитр ранее работал на матче сборной России.

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      Анастасия Борисова
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