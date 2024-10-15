На Камчатке по факту обрушения стены на детскую площадку возбудили дело

В Петропавловске-Камчатском возбудили дело из-за обрушения стены на детплощадку

После обрушения стены на игровую площадку в Камчатском крае возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в июле в Петропавловске-Камчатском в районе Орбитального проезда. Подпорная стена на новой детской площадке не выдержала сильных ливней, начав осыпаться, накренилась над качелями и тренажерами. В результате происшествия тогда никто не пострадал.

Под статью попал сотрудник городской Службы благоустройства — его обвиняют в превышении должностных полномочий. В ходе проверки выяснилось, что чиновник в ходе строительства не согласовал изменения в проекте и заменил ограждение.

Ранее аналогичное происшествие случилось в Санкт-Петербурге. Днем в игровой зоне рухнула деревянная фигура жирафа, едва не придавив двух детей. Тяжелых травм удалось избежать благодаря расположенной на турнике баскетбольной корзине.

В июне в Ханты-Мансийском автономном округе на четырехлетнего ребенка упала часть столба электропередачи. Инцидент также произошел на детской площадке. Ребенка госпитализировали.