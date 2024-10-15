Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:52, 15 октября 2024Экономика

На Камчатке по факту обрушения стены на детскую площадку возбудили дело

В Петропавловске-Камчатском возбудили дело из-за обрушения стены на детплощадку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

После обрушения стены на игровую площадку в Камчатском крае возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел в июле в Петропавловске-Камчатском в районе Орбитального проезда. Подпорная стена на новой детской площадке не выдержала сильных ливней, начав осыпаться, накренилась над качелями и тренажерами. В результате происшествия тогда никто не пострадал.

Под статью попал сотрудник городской Службы благоустройства — его обвиняют в превышении должностных полномочий. В ходе проверки выяснилось, что чиновник в ходе строительства не согласовал изменения в проекте и заменил ограждение.

Ранее аналогичное происшествие случилось в Санкт-Петербурге. Днем в игровой зоне рухнула деревянная фигура жирафа, едва не придавив двух детей. Тяжелых травм удалось избежать благодаря расположенной на турнике баскетбольной корзине.

В июне в Ханты-Мансийском автономном округе на четырехлетнего ребенка упала часть столба электропередачи. Инцидент также произошел на детской площадке. Ребенка госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска подорвали мосты в Курской области. Как это сорвало планы ВСУ?

      Возможности электрофуры Tesla оценили

      Пассажирка самолета получила жуткое сообщение в аэропорту и предостерегла подписчиков

      Украинские дроны атаковали Энергодар

      На Украине сообщили об обязательной эвакуации Купянска

      На Камчатке по факту обрушения стены на детскую площадку возбудили дело

      В ЛНР ликвидировали наемника из США

      Бывший глава «Укрэнерго» раскритиковал чиновников за ситуацию с энергетикой

      Россия захотела покупать электричество у постсоветских республик

      В Кабардино-Балкарии нашли пояс возрастом полторы тысячи лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше