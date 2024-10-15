Казахстанская федерация футбола объяснила скандальную шутку Черчесова

Казахстанская федерация футбола объяснила слова Черчесова о языке шуткой

Казахстанская федерация футбола на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сделала заявление по поводу скандальных высказываний главного тренера сборной страны Станислава Черчесова на пресс-конференции.

В организации заявили, что специалист ответил в форме шутки. Они подчеркнули, что Черчесов с большим уважением относится к казахскому языку и культуре страны. «А также сообщаем, что он активно изучает казахский язык», — объяснили в федерации.

Ранее стало известно, что на пресс-конференции после матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) одетый в майку ПСЖ журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. В ответ тренер сказал: «Ты по-французски сейчас говоришь?» После этого Министерство туризма и спорта Казахстана выступило с критикой слов Черчесова за неуважение к стране.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела четыре безголевых матча, в которых потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.

