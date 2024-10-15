Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
3:5
Завершен
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
5:6
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Уфа
0:1
Завершен
Шинник
Fonbet Кубок России|1/16 финала
Самара
87:89
Завершен
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Сокол
1:3
Завершен
Урал
Fonbet Кубок России|1/16 финала
СКА
3:2
Завершен
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
21:12, 15 октября 2024Спорт

Казахстанская федерация футбола объяснила скандальную шутку Черчесова

Казахстанская федерация футбола объяснила слова Черчесова о языке шуткой
Станислав Черчесов

Станислав Черчесов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Казахстанская федерация футбола на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сделала заявление по поводу скандальных высказываний главного тренера сборной страны Станислава Черчесова на пресс-конференции.

В организации заявили, что специалист ответил в форме шутки. Они подчеркнули, что Черчесов с большим уважением относится к казахскому языку и культуре страны. «А также сообщаем, что он активно изучает казахский язык», — объяснили в федерации.

Ранее стало известно, что на пресс-конференции после матча сборной Казахстана со Словенией в Лиге наций (0:1) одетый в майку ПСЖ журналист задал Черчесову вопрос на казахском языке. В ответ тренер сказал: «Ты по-французски сейчас говоришь?» После этого Министерство туризма и спорта Казахстана выступило с критикой слов Черчесова за неуважение к стране.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством команда провела четыре безголевых матча, в которых потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Пережившему 67 дней дрейфа россиянину может грозить уголовное дело. За что?

      В США прокомментировали возможность участия КНДР в конфликте на Украине

      На Украине заявили о потере интереса Запада к Зеленскому

      В Харькове раздалось четыре взрыва

      Пентагон высказался о дальнейшей поддержке Украины и Израиля

      Трамп сравнил администрацию Байдена с «пьяными матросами»

      В Турции сократят число отелей «все включено» из-за недоеденной еды

      Зеленский представит «план победы» Украины на заседании Евросовета

      Биберы отказались пускать родителей к своему сыну

      Россиянин 67 дней выживал в море без еды. И это не предел: иногда люди дрейфовали в море больше года. Как это удавалось?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше