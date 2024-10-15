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20:57, 15 октября 2024Наука и техника

Корабль Балтфлота отработал нанесение ударов «Калибрами»

Экипаж МРК «Наро-Фоминск» Балтфлота отработал нанесение ударов «Калибрами»

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 отработал задачи по нанесению ударов крылатыми ракетами «Калибр» в ходе учений на Балтике. Об этом сообщила пресс-служба Балтфлота, передает ТАСС.

«В полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, экипаж малого ракетного корабля "Наро-Фоминск" провел учение по условному нанесению ракетного удара. Цели, имитирующие скопление боевой техники и живой силы, пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, транспортные развязки, защищенные объекты и командные пункты условного противника были успешно поражены», — говорится в сообщении.

Также экипаж МРК провел учения по борьбе за живучесть, подводной противодиверсионной обороне и по проверке средств противовоздушной обороны.

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МРК проекта 21631 несут по восемь ячеек универсального стрельбового комплекса 3С14, который позволяет использовать ракеты «Калибр» и «Оникс». Также в арсенал кораблей входит артиллерийская установка А-190 калибра 100 миллиметров, пулеметы и зенитные установки АК-630М-2.

Ранее в октябре стало известно, что МРК «Ржев» проекта 22800 «Каракурт», который может нести «Калибры», отправился на сдаточную базу во Владивостоке.

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      Даниил Иринин
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