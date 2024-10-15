Москвичам назвали время прихода снегопада

Синоптик Леус: снег в столице выпадет не раньше конца октября

В следующий раз снег в Москве может выпасть не раньше последних пяти дней октября. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик сообщил, что выпавший 14 октября снег образовал снежный покров. На метеостанции МГУ его высота составила четыре сантиметра. В Новой Москве, в Михайловском высота выпавшего снега достигала пяти сантиметров. В Подмосковье покров высотой в сантиметр отметили в Кашире, Павловском Посаде и Наро-Фоминске; в Дмитрове высота снежного покрова составила три сантиметра, в Серпухове — четыре сантиметра. Снег растает в скором времени из-за роста температуры.

Синоптик добавил, что образовавшийся в Москве снежный покров стал одним из самых ранних в XXI веке. Так же рано снег выпал 15 октября 2007 года, на первом месте в этом рекордном списке — 2005 год, когда первый временный снежный покров сформировался 9 октября.

14 октября из-за выпавшего снега в Москве приостановили работу сервисов проката электросамокатов. Шквалистый ветер повалил десятки деревьев.