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14:38, 15 октября 2024Экономика

Москвичам назвали время прихода снегопада

Синоптик Леус: снег в столице выпадет не раньше конца октября

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В следующий раз снег в Москве может выпасть не раньше последних пяти дней октября. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик сообщил, что выпавший 14 октября снег образовал снежный покров. На метеостанции МГУ его высота составила четыре сантиметра. В Новой Москве, в Михайловском высота выпавшего снега достигала пяти сантиметров. В Подмосковье покров высотой в сантиметр отметили в Кашире, Павловском Посаде и Наро-Фоминске; в Дмитрове высота снежного покрова составила три сантиметра, в Серпухове — четыре сантиметра. Снег растает в скором времени из-за роста температуры.

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Синоптик добавил, что образовавшийся в Москве снежный покров стал одним из самых ранних в XXI веке. Так же рано снег выпал 15 октября 2007 года, на первом месте в этом рекордном списке — 2005 год, когда первый временный снежный покров сформировался 9 октября.

14 октября из-за выпавшего снега в Москве приостановили работу сервисов проката электросамокатов. Шквалистый ветер повалил десятки деревьев.

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      Мария Черкасова
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