Ветер в Москве повалил деревья

Шквалистый ветер повалил деревья в Москве

Непогода в Москве в понедельник, 14 октября, стала причиной поваленных деревьев. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что шквалистый ветер повалил десятки деревьев в разных районах города. Стволы перекрыли дороги и тротуары, а также повредили автомобили, припаркованные неподалеку. Ветер также повалил дорожные знаки и светофоры.

В понедельник, 14 октября, в Москве и Подмосковье выпал первый в 2024 году снег, образовав небольшой покров. В городе приостановили работу сервисов проката электросамокатов. Синоптики пообещали, что до конца октября снега в столице и области больше не будет.

Днем во вторник, 15 октября, в Москве ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 5 до 7 градусов тепла, по области — плюс 3-8 градусов. Ветер южный, 6-11 метров в секунду.