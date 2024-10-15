В Москве потеплело

Синоптик Леус: пик холода в столице миновал

Пик холода в столице миновал, после чего температура начала повышаться. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус у себя в Telegram-канале.

Ночью на вторник, 15 октября, в столице обошлось без заморозков. Минимальная температура воздуха, по данным метеостанции ВДНХ, составила плюс 0,5 градуса. Самая низкая температура была зафиксирована около полуночи, с тех пор в столице теплеет, к 6:00 утра столбики термометров достигли отметки плюс 2,1 градуса.

Днем ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 5 до 7 градусов тепла, по области от плюс 3 до плюс 8 градусов. Ветер южный, 6–11 метров в секунду.

В понедельник, 14 октября, в Москве и Подмосковье выпал первый в 2024 году снег, образовав покров. В городе приостановили работу сервисов проката электросамокатов. По прогнозам синоптиков, больше в октябре в столице и области снегопада не ожидается.