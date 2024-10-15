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11:39, 15 октября 2024Забота о себе

Названо неочевидное последствие сахарного диабета

Аудиолог Роб Ормерод: при диабете риск потери слуха вырастает в два раза

Фото: Anthony Camerlo / Unsplash

Аудиолог Роб Ормерод назвал потерю слуха неочевидным последствием сахарного диабета. О том, как заболевание сказывается на здоровье, он рассказал Daily Mail.

По словам Ормерода, скачки уровня сахара в крови могут повлиять на приток крови и вызвать повреждение кровеносных сосудов во внутреннем ухе, из-за чего нарушается передача нервных сигналов, получаемых ухом. Аудиолог уточнил, что у людей с диабетом риск потери слуха вырастает в два раза.

Врач обратил внимание на то, что не все люди замечают проблемы со слухом, так как он может снижаться постепенно в течение длительного времени.

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Хотя диабет — лишь одна из множества потенциальных причин потери слуха, Ормерод призвал всех, кто обнаружил у себя этот симптом, обращаться за медицинской помощью, поскольку своевременное лечение способно улучшить состояние человека.

Ранее оториноларинголог Олег Елисеев дал совет, помогающий избежать распространенной у пожилых людей проблемы. Он призвал пожилых людей читать стихи вслух, чтобы сохранить голос.

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      Вера Владзиевская
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