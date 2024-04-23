Врач дал помогающий избежать распространенной у пожилых людей проблемы совет

Врач Елисеев призвал пожилых людей читать стихи вслух, чтобы сохранить голос

Оториноларинголог, фониатр Олег Елисеев призвал пожилых людей читать стихи вслух, чтобы сохранить красивый голос. Способы, помогающие избежать распространенной у пожилых людей проблемы, врач и его коллега, оториноларинголог Екатерина Красильникова назвали в комментарии для издания «Доктор Питер».

Доктор уточнил, что голосовые связки — это мышцы. Как и любые другие мышцы в организме, с возрастом они теряют эластичность, из-за чего голос меняется. Зачастую голос пожилых людей становится глухим, сиплым, теряет мелодичность. Однако существуют методы замедлить процесс старения голоса, отметил специалист.

В первую очередь Елисеев рекомендовал минимизировать стрессы и хорошо высыпаться. Крепкие нервы и качественный сон — залог хорошего тонуса голосовых связок, дал совет врач.

Воспаления в носоглотке и полости носа, рта, болезни легких, проблемы с нервной системой и даже проблемы с ЖКТ способны навредить голосу. Поэтому важно поддерживать общий уровень здоровья Олег Елисеев Оториноларинголог, фониатр

Для здоровья голосовых связок важно, чтобы человек не молчал, продолжил доктор. С возрастом у пожилых людей отпадает необходимость разговаривать с большим количеством людей, например, с коллегами. Но мышцы должны работать, поэтому если поговорить не с кем, можно читать стихи вслух, призвал Елисеев.

Красильникова добавила, что привычка говорить шепотом вредит голосу. Специалистка объяснила, что голосовые связки во время разговора должны смыкаться полностью, но при шепоте этого не происходит.

Если пациент во время ларингита долго разговаривает шепотом, этот неправильный механизм фонации может сохраниться и после выздоровления. Тогда период восстановления голоса становится длительным

Екатерина Красильникова оториноларинголог

Напоследок врачи призвали обращаться за медицинской помощью, если проблемы с горлом, носом или голосом сохраняются в течение двух недель.

Ранее оториноларинголог ФНКЦ ФМБА России Дарима Биданова рассказала, что шум в ушах может оказаться симптомом опасных заболеваний. В частности, напоминающий пульсацию шум может быть признаком роста опухоли в мозге или же аномальной связи между веной и артерией.