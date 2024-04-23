Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:24, 23 апреля 2024Забота о себе

Врач дал помогающий избежать распространенной у пожилых людей проблемы совет

Врач Елисеев призвал пожилых людей читать стихи вслух, чтобы сохранить голос

Фото: LOGAN WEAVER | @LGNWVR / Unsplash

Оториноларинголог, фониатр Олег Елисеев призвал пожилых людей читать стихи вслух, чтобы сохранить красивый голос. Способы, помогающие избежать распространенной у пожилых людей проблемы, врач и его коллега, оториноларинголог Екатерина Красильникова назвали в комментарии для издания «Доктор Питер».

Доктор уточнил, что голосовые связки — это мышцы. Как и любые другие мышцы в организме, с возрастом они теряют эластичность, из-за чего голос меняется. Зачастую голос пожилых людей становится глухим, сиплым, теряет мелодичность. Однако существуют методы замедлить процесс старения голоса, отметил специалист.

В первую очередь Елисеев рекомендовал минимизировать стрессы и хорошо высыпаться. Крепкие нервы и качественный сон — залог хорошего тонуса голосовых связок, дал совет врач.

Воспаления в носоглотке и полости носа, рта, болезни легких, проблемы с нервной системой и даже проблемы с ЖКТ способны навредить голосу. Поэтому важно поддерживать общий уровень здоровья

Олег ЕлисеевОториноларинголог, фониатр

Для здоровья голосовых связок важно, чтобы человек не молчал, продолжил доктор. С возрастом у пожилых людей отпадает необходимость разговаривать с большим количеством людей, например, с коллегами. Но мышцы должны работать, поэтому если поговорить не с кем, можно читать стихи вслух, призвал Елисеев.

Красильникова добавила, что привычка говорить шепотом вредит голосу. Специалистка объяснила, что голосовые связки во время разговора должны смыкаться полностью, но при шепоте этого не происходит.

Если пациент во время ларингита долго разговаривает шепотом, этот неправильный механизм фонации может сохраниться и после выздоровления. Тогда период восстановления голоса становится длительным

Екатерина Красильниковаоториноларинголог

Напоследок врачи призвали обращаться за медицинской помощью, если проблемы с горлом, носом или голосом сохраняются в течение двух недель.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам. Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
Чипирование людей, редактирование ДНК и альтернатива антибиотикам.Как за 2022 год изменилась мировая медицина?
5 января 2023

Ранее оториноларинголог ФНКЦ ФМБА России Дарима Биданова рассказала, что шум в ушах может оказаться симптомом опасных заболеваний. В частности, напоминающий пульсацию шум может быть признаком роста опухоли в мозге или же аномальной связи между веной и артерией.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц обвинил Россию в попытке присвоить труды Канта. В чем причина спора о философе?

      Российская авиакомпания засудит плевавшего в людей пассажира на 800 тысяч рублей

      В Госдуме объяснили отсутствие у россиян денег на ипотеку

      Власти повысили прогноз роста экономики России

      Селин Дион рассказала об отнявшем у нее силы вручении «Грэмми» Тейлор Свифт

      В Комсомольске-на-Амуре завели дело после ранения грабителем полицейского

      Снявшийся в «Доме-2» блогер пожаловался на насмешки от коллег

      Греция не захотела делиться с Украиной системами ПВО

      Диджея из Ямала включили в топ-10 лучших по версии Forbes

      Экс-советник Кучмы предрек превращение Украины в руину имени Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше