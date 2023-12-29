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12:21, 29 декабря 2023Забота о себе

Врач назвала шум в ушах симптомом опасных заболеваний

ЛОР Биданова назвала шум в ушах одним из симптомов роста опухоли в голове

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Если шум в ушах, который бывает у каждого человека, становится постоянным, необходимо обратиться к врачу, призвала оториноларинголог ФНКЦ ФМБА России Дарима Биданова. В комментарии для «Ленты.ру» врач назвала это явление симптомом опасных заболеваний, например, роста опухоли в голове.

При шуме в ушах в первую очередь нужно обращаться к оториноларингологу, отметила врач. Зачастую причиной шума могут быть серные пробки или отит. Неприятные ощущения исчезают после устранения причины. Также случается, что этот симптом появляется с возрастом или из-за работы с высоким уровнем шума, продолжила доктор Биданова.

Шум в ушах может быть следствием перелома костей черепа или ранения. К патологиям уха, вызывающим шумы, относят нейросенсорную тугоухость, травмы, полученные вибрационным или звуковым воздействием свыше 120 дБ. Среди менее распространенных причин можно назвать отосклероз, вызванный разрастанием костной ткани, и неинфекционные воспаления со скоплением жидкости в ухе

Дарима Бидановаоториноларинголог

Врач предупредила, что напоминающий пульсацию шум может быть признаком роста опухоли в мозге или же аномальной связи между веной и артерией. Также, по ее словам, шум в ушах появляется при нарушениях осанки и прикуса. В таких случаях распознать проблему помогут ортопед и стоматолог, отметила она.

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Вызвать шум в ушах могут затяжной стресс и депрессия, добавила собеседница «Ленты.ру». Это случается из-за снижения количества веществ, отвечающих за правильную передачу нервных импульсов, объяснила врач.

«Шум в ушах является одним из симптомов сахарного диабета, дисфункции щитовидной железы, мигрени, анемии, ревматоидного артрита. Если ЛОР-врач не выявит патологий в ухе, он направит к коллегам — неврологу, кардиологу, эндокринологу или челюстно-лицевому хирургу», — подытожила доктор Биданова.

Ранее терапевт Яна Гончарова назвала напитки, помогающие быстрее побороть простуду. Гончарова также предупредила, что при простуде слишком холодные или слишком горячие напитки дополнительно раздражают и без того воспаленную слизистую ротоглотки.

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      Вера Владзиевская
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