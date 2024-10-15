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22:16, 15 октября 2024Спорт

Названы лучшие упражнения для избавления от жира на животе

Фото: freepik / Freepik

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для избавления от жира на животе. Ее слова приводит Men Today.

Ротач заявила, что начать тренировку стоит с отведения рук и ног в планке. Для его выполнения нужно встать на четвереньки, выпрямить спину, отвести правую ногу и выпрямить левую руку, затем повторить то же самое на другую сторону. Следующим упражнением станут отжимания с приведением колена и приседания с прыжками.

Далее рекомендовано делать велосипед. Последним упражнением станут русские скручивания. Для их выполнения необходимо сесть на пол, отклониться назад, повернуться вправо и потянуться руками к правому бедру. После этого следует повернуться влево и потянуться к левому бедру.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.

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      Анастасия Борисова
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