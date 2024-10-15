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20:18, 15 октября 2024Ценности

Новый наряд возлюбленной Тимати на видео восхитил подписчиков

Кадр: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова восхитила подписчиков в сети новым нарядом. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Манекенщица разместила серию кадров, на одном из которых предстала в мини-платье, сшитом из белой объемной юбки и черного и расшитого пайетками верха с вырезами вдоль груди и живота. Звезда собрала волосы в хвост и отказалась от ярком косметики.

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Пользователи сети оценили образ Ивановой в комментариях под постом. «Красотка», «Нереальная», «Тяжелый люкс», «Очень красивая», — заявили они.

Ранее в октябре избранница Тимати показала рельефную фигуру в спортзале. Возлюбленная исполнителя разместила снимок, на котором предстала напротив зеркала, сидя на коврике для йоги.

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      Екатерина Ештокина
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