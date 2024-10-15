В Госдуме отреагировали на отставку главы Олимпийского комитета России

Депутат Журова: ждем изменений после отставки главы Олимпийского комитета России

После отставки главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стоит ожидать серьезных изменений, полагает депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Своей реакцией она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Его же переизбирали. Значит, было доверие. Просто период ему достался очень непростой, и, конечно, свалить на него было бы кому-то проще, наверное, что мы выступали без флага, без гимна. Но мы же понимаем, что к нему это отношения не имело как к личности, как к человеку, который пытался договориться, пытался где-то быть жестким с МОК, но это все равно было связано с политикой, не с его личностью, давайте быть честными. Я так понимаю, что будут какие-то серьезные изменения, по всей видимости, он с ними не согласен. Посмотрим. Я пока не знаю, что будет меняться, но, видимо, будет», — высказалась парламентарий.

Ранее информация о том, что Станислав Поздняков ушел в отставку с поста главы Олимпийского комитета России, появилась на сайте организации.

С 2016 года он занимал должность вице-президента организации. Пост главы ОКР Поздняков занял в 2018 году. В 2022-м он был переизбран на четырехлетний срок.

Поздняков — четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях. Также на его счету 10 золотых медалей чемпионатов мира и 13 побед на чемпионатах Европы.

