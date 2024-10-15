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14:00, 15 октября 2024Путешествия

Пассажир самолета пережил столкновение с лайнером и назвал случившееся ужасающим

Daily Mail: пассажир самолета рассказал о столкновении с лайнером в полете

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Пассажир частного самолета пережил столкновение с крупным лайнером во время полета и назвал случившееся ужасающим событием. О своих впечатлениях он рассказал Daily Mail.

По данным таблоида, в 2006 году 64-летний Дэвид Риммер летел над джунглями из Манауса, Бразилия. Город прибытия не уточняется, однако известно, что на борту находились несколько человек. Внезапно они ощутили сильный толчок, но не поняли его причину. После этого пилоты заметили, что крыло воздушного судна повреждено.

Риммер отметил, что обычно в самолетах срабатывает сигнал, предупреждающий о столкновении с другим лайнером, однако в этот раз ничего не предвещало беды. Все пассажиры и члены экипажа были напуганы, но благополучно добрались до места назначения. Лишь там они успокоились, но вскоре получили тревожные вести. Оказалось, что по маршруту их полета летел лайнер, который пропал с радаров.

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Выяснилось, что в результате столкновения у более крупного самолета оторвало крыло. Boeing 737 рухнул в джунглях, 154 пассажира и члены экипажа не выжили. В ходе расследования инцидента вину возлагали на пилотов, однако Риммер считает, что ответственность за произошедшее лежит на службах, управляющих передвижениями воздушных судов.

«Наши пилоты не видят все небо. Данные есть только у авиадиспетчеров», — объяснил он. Мужчина также добавил, что до сих пор вспоминает о случившемся ежедневно и благодарен за каждую подаренную ему минуту жизни.

Ранее легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека, разбился в Сиднее, Австралия, и попал на видео. Уточняется, что летательный аппарат упал сразу после взлета недалеко от начальной школы.

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