Песков оценил поступок попытавшейся повесить российский флаг в Одессе женщины

Песков назвал смелой попытку женщины повесить в Одессе флаг России

Попытка Елены Чесаковой повесить российский флаг на постамент снесенного памятника Екатерине II в Одессе является смелым поступком. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Она не находится в застенках, она находится под домашним арестом, что слава богу. Действительно, поступок очень смелый. Помочь мы ей не можем», — сказал он. Песков также подчеркнул, что женщина находится в зоне внимания российских властей.

Чесакова попыталась вывесить российский флаг на постаменте снесенного памятника 8 октября. Однако возмущенные прохожие помешали ей сделать это и потребовали выкинуть триколор «на помойку».

В отношении женщины начали уголовное производство. Ее обвинили по статье 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников») Уголовного кодекса Украины. Задержанной грозит до трех лет лишения свободы.

Как рассказала мать Чесаковой, сейчас дочь находится под домашним арестом. Перед этим ее несколько дней держали в изоляторе.