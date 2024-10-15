Мать Елены Чесаковой, арестованной за флаг РФ в Одессе, опровергла смерть дочери

Елена Чесакова, которую арестовали в Одесе за попытку поднять флаг России и повесить его на памятник, посвященный Екатерине II, оказалась жива. Информацию о ее смерти опровергла ее мать, заявив, что девушку поместили под домашнй арест на два месяца.

До этого появлялись данные, будто Чесакова лишилась жизни в СИЗО, причиной стала сердечная недостаточность. На самом деле, ее держали в изоляторе несколько дней, теперь она дома с сыном и дочерью.

14 октября мать задержанной, которая находится в Чехии, раскрыла реакцию Елены на произошедшие события. Адвокат рекомендовала женщине принести извинения и объявить, что ее позиция по украинскому конфликту изменилась.

«Она адвокату сказала: "Я мнений своих не меняю. Так, как я говорила, — я так и буду говорить"», — рассказала Надежда. Она добавила, что семья родом из России, на Украине женщины оказались, поскольку сестры вышли замуж. «А в душе мы все россияне», — подчеркнула мать Елены.

Тот факт, что Чесакова жива, подтверждал и депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук. Он указал, что женщина надодится под домашним арестом, не готова поменять позицию и может сесть в тюрьму за свои взгляды. Согласно украинским законам, ей могут дать до трех лет заключения по статье об «оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины».