Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:56, 15 октября 2024Бывший СССР

Поднявшая флаг России в Одессе женщина оказалась жива

Мать Елены Чесаковой, арестованной за флаг РФ в Одессе, опровергла смерть дочери

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Елена Чесакова, которую арестовали в Одесе за попытку поднять флаг России и повесить его на памятник, посвященный Екатерине II, оказалась жива. Информацию о ее смерти опровергла ее мать, заявив, что девушку поместили под домашнй арест на два месяца.

До этого появлялись данные, будто Чесакова лишилась жизни в СИЗО, причиной стала сердечная недостаточность. На самом деле, ее держали в изоляторе несколько дней, теперь она дома с сыном и дочерью.

14 октября мать задержанной, которая находится в Чехии, раскрыла реакцию Елены на произошедшие события. Адвокат рекомендовала женщине принести извинения и объявить, что ее позиция по украинскому конфликту изменилась.

«Она адвокату сказала: "Я мнений своих не меняю. Так, как я говорила, — я так и буду говорить"», — рассказала Надежда. Она добавила, что семья родом из России, на Украине женщины оказались, поскольку сестры вышли замуж. «А в душе мы все россияне», — подчеркнула мать Елены.

Тот факт, что Чесакова жива, подтверждал и депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук. Он указал, что женщина надодится под домашним арестом, не готова поменять позицию и может сесть в тюрьму за свои взгляды. Согласно украинским законам, ей могут дать до трех лет заключения по статье об «оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины».

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      В Охотском море обнаружили лодку с пропавшими два месяца назад людьми. Выжил только один мужчина

      Южная Корея открыла предупредительный огонь после подрыва дорог Северной Кореей

      Российский криминальный авторитет вышел на свободу после почти 9 лет заключения

      Мать скандальной порномодели рассказала о гордости за ее успехи

      Мужчина вернулся домой поздно ночью и удивился находке у двери

      Марочко заявил о неготовности техники ВСУ к зиме на сватовско-кременском направлении

      Цены на нефть рухнули

      Французский футболист рассказал о депрессии в России

      Россиянина спустя 14 лет обвинили в жестокой расправе над женой и ее знакомым

      Москалькова рассказала об обменах телами военных между Россией и Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше