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20:03, 15 октября 2024Экономика

Премиальный автобренд столкнулся с риском закрытия завода в Европе

Bloomberg: Audi столкнулся с риском закрытия завода электромобилей в Брюсселе

Фото: Hendrik Schmidt / DPA / Globallookpress.com

Принадлежащий концерну Volkswagen премиальный бренд Audi столкнулся с риском закрытия проблемного завода электромобилей. О том, как производитель не смог найти инвестора для предприятия в Брюсселе, сообщает Bloomberg.

Ни одна из 26 заинтересованных сторон и потенциальных инвесторов не предложила «жизнеспособную и устойчивую концепцию» будущего завода, посетовал главный операционный директор Герд Уолкер. Попытки найти совместно с Volkswagen альтернативные пути использования завода также оказались безрезультатными.

По словам представителя профсоюза ACV-CSC на заводе Ронни Лидтса, в случае закрытия площадки около трех тысяч человек потеряют работу. Предприятие может стать первым заводом Volkswagen, который закроется в Европе. Компания испытывает трудности из-за низкого спроса на электрические внедорожники, а расположение завода препятствует его расширению и обновлению логистики, чтобы сделать площадку более экономичной.

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Ранее сообщалось, что в августе продажи электромобилей в Германии упали почти на 69 процентов, а в Евросоюзе в целом они снизились почти на 44 процента. По словам гендиректора Volkswagen Оливера Блуме, европейская автомобильная промышленность находится в очень сложной ситуации, а Германия как место производства становится менее конкурентоспособной. Растущее соперничество со стороны китайских производителей усиливается в регионе, даже несмотря на повышение тарифов на импортные китайские электромобили.

Volkswagen утверждает, что высокие затраты на энергоносители и рабочую силу ставят концерн в невыгодное положение по сравнению с европейскими коллегами и китайскими конкурентами. По словам руководителя отдела кадров бренда VW, необходимо сократить расходы, чтобы оставаться конкурентоспособным.

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